В США заявили о проигравшем в украинском конфликте Киеве

В Конгрессе США заявили, что киевские власти проигрывают в конфликте на Украине

Украинские власти проигрывают в конфликте с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу, пишет ТАСС со ссылкой на платформу madmaxworld.tv.

Как уточнила политик, она единственная в Конгрессе заявляет об этом октрыто. «Украина проигрывает эту войну», — подчеркнула она. Тейлор-Грин раскритиковала санкционную политику американских властей. По ее мнению, ограничительные меры побуждают страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) укреплять торговые связи. Это, в свою очередь, может привести к тому, что объединение «потопит доллар», так как эти государства полностью перейдут на торговлю в национальных валютах.

Ранее обозреватель Myśl Polska Анджей Щесняк заявил, что Россия одержала победу в беспрецедентной экономической схватке с Западом.