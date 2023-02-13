В Польше заявили о победе России в экономической схватке с Западом

Myśl Polska: Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией

Обозреватель Анджей Щесняк заявил, что Россия одержала победу в беспрецедентной экономической схватке с Западом. Такое мнение он выразил в статье для газеты Myśl Polska.

По словам Щесняка, несмотря на введение огромного количества антироссийских санкций, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять. «Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — отмечает обозреватель.

Кроме того, пишет он, Россия продемонстрировала впечатляющие результаты в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Так, разница между доходами и расходами страны в прошлом году стала сенсационной, поскольку был зафиксирован положительный результат в 227 миллиардов долларов, указал Щесняк.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы западных стран по изоляции России потерпели фиаско. Он также сообщил, что Москва продолжает укреплять добрососедские отношения с мировым большинством, в частности, странами Евразии и Африки.