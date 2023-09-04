В порту российского города обнаружили партию кокаина на 100 миллионов рублей

В порту Петербурга таможенники нашли партию кокаина на 100 миллионов рублей

Сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды восьми килограммов кокаина общей стоимостью около 100 миллионов рублей в порту Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Тайник с наркотиками был найден при досмотре морского судна, следовавшего из Латвии. Восемь брикетов по одному килограмму каждый были спрятаны в его конструктивной полости.

По информации таможенного управления, стоимость изъятой партии на черном рынке может достигать 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Мосгорсуд оправдал четырех фигурантов дела о контрабанде 472 килограммов кокаина в Россию. Они везли их из Эквадора для последующей продажи на территории страны.