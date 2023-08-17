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02:50, 17 августа 2023Силовые структуры

Суд оправдал четырех фигурантов дела о контрабанде кокаина в Россию

Мосгорсуд оправдал четырех фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина в Россию

Фото: pixabay.com

Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал четырех из пяти фигурантов уголовного дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора для последующей продажи в России. Об этом сообщает ТАСС.

Оправдательный приговор вынесен в отношении литовцев Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса и россиян Георгия и Ивана Радомировых. После вступления приговора в законную силу им положено право на реабилитацию и материальную компенсацию.

При этом пятый подсудимый — Игорис Григас — был признан виновным и осужден на 5,5 года колонии, но освобожден в зале суда в связи с заключением в СИЗО во время следствия и судебного разбирательства.

По данным следствия, преступную группу организовал гражданин Литвы Григас. Согласно обвинительному заключению, с января 2013 года по апрель 2019 года фигуранты устроили не менее шести контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 кг из Эквадора в порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.

В мае в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что в России активизировались зарубежные кокаиновые наркокартели. По данным спецслужбы, активизировались европейские и латиноамериканские ОПГ. Они сбывают кокаин на территории России и используют страну для транзита запрещенных веществ в Европу.

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    Марина Совина
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