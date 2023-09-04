В Крыму назвали причину отставки министра обороны Украины

Глава парламента Крыма связал отставку Резникова с провалом наступления ВСУ

Глава парламента Крыма Владимира Константинов назвал причину отставки министра обороны Украины Алексея Резникова и связал ее с провалом контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Политик добавил, что совершенно не знает кандидата на должность главы украинского Минобороны, руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова.

«Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими», — сказал Константинов.

Он добавил, что назначение нового министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на фронте, отметив, что «фамилии не имеют смысла».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил сменить министра обороны страны и объявил об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Глава государства ожидает, что парламент проголосует за эту кандидатуру на предстоящей неделе.

