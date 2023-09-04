Собчак пришла в ресторан с часами за 13 миллионов рублей

Российская телеведущая Ксения Собчак посетила московский ресторан с часами швейцарской компании Patek Philippe за миллионы рублей. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость продемонстрировала свою руку, лежащую на меню. Так, она украсила пальца кольцами, а на запястье надела браслеты и указанные часы. Инфлюэнсерша завила, что «поужинала в очень симпатичном месте» на Патриарших прудах.

При этом на сайте торговли часами класса люкс указывается, что данное изделие с корпусом из нержавеющей стали и задней крышкой из сапфирового стекла стоит 13 358 373 рублей.

В августе Собчак также похвасталась новой сумкой французской люксовой марки Hermes за миллионы рублей. Она показала данное изделие модели Birkin из кожи с одинарной ручкой, плечевым ремнем и металлической фурнитурой.