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14:36, 4 сентября 2023Экономика

В Госдуме предложили рассчитывать «индекс кулебяки»

Депутат Журавлев предложил рассчитывать индекс потребительских цен по кулебяке

Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил ввести в России «индекс кулебяки» вместо «индекса шаурмы» и «индекса бигмака». С такой инициативой он выступил в разговоре с телеканалом «360».

Депутат считает, что из-за роста цен на шаурму ее больше нельзя использовать для определения реальных доходов россиян. В связи с этим он предложил заменить пришедшую из Турции и Средней Азии шаурму или американский бигмак на блюда российской кухни — расстегаи и кулебяки.

«Индекс шаурмы» — показатель средней месячной зарплаты россиян, переведенный в количество шаурмы, которую можно на нее приобрести.

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Депутат выразил беспокойство тем, что шаурма в России стала «едва ли не самым популярным фастфудом, который продается буквально на каждом углу». На это он призвал обратить внимание антимонопольный комитет. При этом Журавлев указал, что среди фастфуда в России блины и пироги «почему-то почти совсем отсутствуют».

Ранее производители шаурмы предупредили о росте цен на 10-15 процентов с сентября. Это связано с подорожанием ингредиентов — например, курица с марта по август выросла в цене с 220 по 330 рублей за килограмм.

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    Мария Черкасова
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