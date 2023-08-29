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06:43, 29 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании шаурмы

«Известия»: производители шаурмы ожидают подорожания на 10-15% с сентября
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Производители шаурмы предупредили россиян о подорожании популярного фастфуда с сентября на 10-15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на торговые сети.

Представители бизнеса заявили, что причиной роста цен стало подорожание курицы, так, в марте килограмм стоит 220 рублей, в мае — 280, а с первого августа — уже 330 рублей, в ряде регионов цена достигла 390 рублей.

Основательнице сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова отметила, что было принято решение увеличить стоимость готовой продукции, например, классическая шаурма стоила 190 рублей, а теперь — 210.

В компании «Мосшаурма» отметили, что повышение цен уже идет, однако окончательное решение будет принято после новых поставок мяса.

В Минсельхозе пояснили, что подорожание курицы является сезонным и характерно для летнего периода, также спрос на продукцию увеличивает внутренний туризм. В сентябре ведомство ожидает снижение цен, это подтверждают российские птицеводы.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что не видит оснований для роста цен на продукты в России в ближайшее время. Чиновник назвал текущую ситуацию на продовольственном рынке стабильной.

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    Марина Совина
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