Россиян предупредили о подорожании шаурмы

«Известия»: производители шаурмы ожидают подорожания на 10-15% с сентября

Производители шаурмы предупредили россиян о подорожании популярного фастфуда с сентября на 10-15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на торговые сети.

Представители бизнеса заявили, что причиной роста цен стало подорожание курицы, так, в марте килограмм стоит 220 рублей, в мае — 280, а с первого августа — уже 330 рублей, в ряде регионов цена достигла 390 рублей.

Основательнице сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова отметила, что было принято решение увеличить стоимость готовой продукции, например, классическая шаурма стоила 190 рублей, а теперь — 210.

В компании «Мосшаурма» отметили, что повышение цен уже идет, однако окончательное решение будет принято после новых поставок мяса.

В Минсельхозе пояснили, что подорожание курицы является сезонным и характерно для летнего периода, также спрос на продукцию увеличивает внутренний туризм. В сентябре ведомство ожидает снижение цен, это подтверждают российские птицеводы.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что не видит оснований для роста цен на продукты в России в ближайшее время. Чиновник назвал текущую ситуацию на продовольственном рынке стабильной.

