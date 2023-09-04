Лидера финских социал-демократов заподозрили в нацизме из-за старого фото

Lltalehti: лидера финских социал-демократов Линдмана подозревают в нацизме

Лидера социал-демократической партии Финляндии Антти Линдмана заподозрили в нацизме из-за фотографии, сделанной 23 года назад, на которой он позирует голый с нацистским приветствием. Об этом пишет финское издание Iltalehti.

В соцсети появилась фотография, на которой группа голых молодых людей позирует в балаклавах с оружием в руках и с нацистским приветствием. Утверждается, что она была сделана в 1999 году, и один из голых парней — Линдман, в чем он сам признался. «На фотографии сзади я с пластиковым пистолетом в руке», — рассказал он журналистам.

Фотографии быстро удалили из интернета, но они остались у журналистов. Линдман признался, что это была вечеринка после съемок короткометражного фильма, молодые люди использовали реквизит. «Я не был сторонником нацизма ни тогда, ни сейчас. Никогда не был на стороне неонацистов из-за своих взглядов», — отметил лидер партии.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег страны от использования неонацизма против Москвы. По его словам те, кто использует неонацистов против России, сами столкнутся с той же проблемой в будущем, как это было с терроризмом.