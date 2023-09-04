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13:27, 4 сентября 2023Из жизни

Мать и жена помогли насильнику-педофилу сбежать из тюрьмы на гидроцикле

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В США задержали насильника-педофила, который год назад сбежал из тюрьмы с помощью матери и жены. Об этом сообщает People.

39-летний Сэмюель Хартман, осужденный на пожизненный срок за изнасилование 14-летней падчерицы, устроил побег 12 августа 2022 года. В тот день он работал вне стен тюрьмы в составе бригады заключенных. Преступники были рядом с дорогой, когда рядом неожиданно остановился пикап. Из него выскочили две женщины и открыли огонь по охранникам, прикрывая бросившегося к машине Хартмана.

Сотрудники исправительного учреждения преследовали троицу до реки Миссисипи. Там Хартмен и его подельницы, которыми оказались его мать Линда Уайт и жена Мисти Хартман, пересели на гидроциклы и скрылись от погони.

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В августе 2023 года следователи выяснили, что Уайт имела связи в Западной Вирджинии, и обратились за помощью к тамошним коллегам. Во вторник, 29 августа, преступник, его жена, мать, а также бойфренд матери Родни Трент, были схвачены в ходе совместной операции полиции двух штатов.

Тренту предъявили обвинение в укрывательстве преступника, совершившего половое преступление, а также сообщничестве в побеге. Какие обвинения предъявлены женщинам, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо из тюрьмы сбежали четверо заключенных, воспользовавшись для этого идеей из фильма «Побег из Шоушенка».

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    Никита Савин
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