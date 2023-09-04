Звезда футбола подал в суд на власти из-за затопления сточными водами

Звезда НФЛ Монтана подал в суд на власти Сан-Франциско из-за затопления

Звезда американского футбола Джо Монтана присоединился к коллективному иску жителей Сан-Франциско к властям города. Горожане обратились в суд из-за затопления дорогих домов сточными водами, передает New York Post.

Помимо чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), в суд обратились почти 60 жителей. Они заявили, что город не смог должным образом починить объекты водоотведения, которые в прошлом связывали с наводнениями в богатых районах. По их словам, из-за этого обрушившийся на город в 2023 году шторм сильно повредил местные дома.

«Система часто перегружается, в результате чего собственность истцов оказывается затопленной грязными сточными водами», — говорится в иске. Домовладельцы пытались подать иск о возмещении ущерба, однако им отказали.

В свою очередь власти города утверждают, что наводнения были вызваны беспрецедентно сильными осадками, а не недочетами со стороны администрации. В прокуратуре Сан-Франциско напомнили, что прошедший шторм стал самым сильным за последние 170 лет.

Ранее мощные дожди прошли в Испании. В сеть попало видео из затопленного поезда метро в Мадриде, где попавшая внутрь вагона с пассажирами вода начала скапливаться под сиденьями.