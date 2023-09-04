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18:59, 4 сентября 2023Моя страна

Нижегородскую область и Мордовию свяжет новая автодорога

Новая автодорога свяжет Старый Город в Мордовии и деревню Нижегородской области

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Управление автомобильных дорог Республики Мордовия получило от Росимущества 15 земельных участков в безвозмездное пользование, данные участки предназначены для строительства в Темниковском районе автодороги к паломническо-туристическому кластеру «Арзамас-Дивеево-Саров». Как уточняет «Интерфакс», в настоящий момент из Темниковского района Мордовии в настоящий момент к району Дивеева можно проложить маршрут только через Теньгушево.

Появление новой дороги не только увеличит турпоток, но и создаст доступные и качественные условия для отдыха россиян. Отмечается, что новая дорога может пройти рядом с Мордовским государственным природным заповедником.

Ранее стало известно, что на строительство нового туристического кластера в Гумбетовском районе Дагестана собрались направить один миллиард рублей.

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