В Екатеринбурге появится турмаршрут по художественным объектам

В Екатеринбурге появится новый туристический маршрут, сформированный вокруг восьми художественно оформленных объектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Художники украсят телеком-объекты изображениями самых узнаваемых достопримечательностей Екатеринбурга — башню связи, вид на Верх-Исетский металлургический завод, гостиницу «Исеть», Макаровский мост, входную группу парка Маяковского, Белую башню, спорткомплекс «Динамо» и цирк.

Арт-объекты будут расположены на проспекте Ленина, улицах Малышева и Толмачева, их можно будет обойти приблизительно за полчаса.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области турмаршруты пополнились новым объектом — крепостью города Балтийска. Программа в исторически точной форме рассказывает о крепости и мотивирует ее посетить. Экскурсии учтут в турах Российского географического общества — они лягут в основу будущих туристических продуктов по Балтийскому региону.

