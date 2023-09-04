Дачникам предложили бороться с муравьями с помощью соли

Агроном Коврижных: бороться с муравьями на даче можно с помощью соли

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью соли. Такой совет им дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передают «БелНовости».

Эксперт отметила, что избавиться от муравьев на даче можно с помощью простых методов, не предполагающих использование химикатов. Одним из них служит раствор с добавлением соли. Для его изготовления Коврижных порекомендовала выжать сок из половины среднего лимона, затем смешать его с четырьмя стаканами воды, после чего добавить в раствор чайную ложку соли. По словам специалиста, если влить получившийся раствор в муравейник, то вредители перестанут беспокоить владельцев участка.

В качестве других методов борьбы с муравьями специалист предложила использовать табачную пыль либо известь, которые необходимо будет засыпать в заранее сделанные углубления внутри самого «жилья» для вредителей. Она заверила, что такой способ позволит за несколько часов избавиться от целого муравейника.

В августе Коврижных рассказала, что бороться с муравьями на участке можно с помощью бананов.