В Петергофе девушку с инвалидностью не пустили в музей

В Петергофе девушку с инвалидностью отказались пустить в музей

В Петергофе девушку с инвалидностью не впустили в музей. Об этом она рассказала изданию «Подъем» в Telegram.

По словам россиянки, сотрудники потребовали, чтобы и саму девушку, и коляску перенесли в здание на руках. В противном случае якобы могла быть повреждена паркетная лестница, установленная перед входом в музей.

По словам девушки, она впервые столкнулась с подобным. «Я все понимаю, но на входе в музей выдают такие же коляски с такими же колесами, которые так же нельзя поднимать по лестницам», — пояснила она.

Ранее в Казани 14-летний ребенок с инвалидностью был вынужден сползти по лестнице районного суда из-за отсутствия пандусов для маломобильных людей. Судебное заседание проходило на третьем этаже, переносить слушание на первый этаж в суде отказались. По словам матери мальчика, во время спуска ее сына с лестницы за ним наблюдали взрослые мужчины, в том числе работники прокуратуры, но не оказали ему помощи.