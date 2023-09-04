Работающий на российской нефти немецкий НПЗ собрались купить поляки

Польский Orlen захотел купить работавший на нефти из России немецкий НПЗ

Польский нефтегазовый концерн Orlen обсуждает покупку нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie в немецком Шведте, рассказала агентству PAP представитель польского правительства Анна Лукашевская-Третьяковская.

«Переговоры идут. Это все, что я могу сказать», — сказала Лукашевская-Третьяковская, отвечая на вопрос о возможности такой сделки. Глава польской компании Даниель Обайтек ранее подтвердил, что Orlen собралась купить НПЗ, уточнив, что это будет возможным при условии отсутствия среди его собственников россиян.

Завод PCK, расположенный неподалеку от немецко-польской границы, до недавнего времени перерабатывал в основном российскую нефть, поступавшую по нефтепроводу «Дружба». Его мощность — 11,6 миллиона тонн в год. После введения антироссийских санкций будущее предприятия, снабжающего нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина, оказалось под угрозой.

Ранее стало известно, что Orlen фрахтует танкеры, доставляющие российскую нефть в Азию, чтобы на обратном пути перевозить арабскую нефть на свои предприятия в Литве и Польше. Как написало агентство Reuters, многие крупные западные компании сейчас не решаются использовать суда, заходившие в российские порты, из-за санкционных рисков. Orlen же фрахтует их по привлекательным на фоне низкого спроса ценам, зарабатывая на нефтяных санкциях против России.