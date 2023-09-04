Обыски у члена украинского нацбатальона в Херсонской области попали на видео

СК показал на видео обыск у главы ячейки организации, устраивавшей блокаду Крыма

Управление Следственного комитета (СК) по Херсонской области показало на видео момент обыска у члена украинского нацбатальона, которого ранее задержали сотрудники ФСБ. Ролик в понедельник, 4 сентября, предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении.

На кадрах сотрудники в присутствии понятых и оперативников попадают в помещение с целью осмотра и взыскания необходимых документов и вещдоков для расследования уголовного дела. Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») УК РФ.

О задержании в Херсонской области участника незаконного вооруженного формирования стало известно 4 сентября. Речь идет о 49-летнем жителе города Геническа. Он возглавлял ячейку экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ), устраивавшей блокаду Крыма.