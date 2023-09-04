Обстрел ВСУ повредил административное здание в приграничном регионе России
Село Подывотье Севского района Брянской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», — написал он.
Губернатор добавил, что сотрудники экстренных оперативных служб работают на месте обстрела ВСУ.
1 сентября ВСУ дважды за утро обстреляли Брянскую область. Под обстрел попали поселки Климово и Курковичи. В обоих случаях обошлось без раненых, однако при попадании снарядов по второму поселку есть повреждения в жилом секторе.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.