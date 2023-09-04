Ученые в Северной Осетии воссоздали парадные костюмы кобанской культуры

В Северной Осетии ученые по материалам археологических работ воссоздали парадные костюмы представителей кобанской культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что костюмы мужчины и женщины, живших тысячи лет назад, реконструированы для фестиваля «Наследие степей и гор».

По словам старшего научного сотрудника Центра скифо-аланских исследований при Владикавказском научном центре РАН Владимира Чшиева, аксессуары костюма и система украшений воссозданы один в один, какими они были. «Женский костюм воссоздан по материалам Эльхотовского могильника, мужской — частично по материалам Тлийского могильника, частично Верхний Кобан, частично могильник Клин-Яр», — рассказал он.

Ученые по результатам раскопок создали эскизы костюмов, затем по ним были созданы сами костюмы, которые, по словам специалистов, представляют собой один из самых полных вариантов и мужского, и женского облачения по наборам фурнитуры и амуниции.