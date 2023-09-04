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20:50, 4 сентября 2023Среда обитания

Известная актриса назвала Петербург абьюзером

Актриса Валерия Шкирандо сравнила Петербург с абьюзером

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Валерия Шкирандо, известная по ролям в фильме «Батальон» и сериале «Молодежка», сравнила Петербург с абьюзером. Таким она его назвала в интервью изданию «Телепрограмма».

Уроженка Ленинградской области призналась, что обожает Петербург, однако при этом у нее сложились достаточно сложные отношения с этим городом. По словам актрисы, если сравнивать его с человеком, то он может одновременно быть и неотразимым красавцем, и тираном.

«Он такой разный и объемный... С одной стороны, очаровательный красавец, от которого не отвести глаз. С другой — иногда невыносимый абьюзер. Видите, я говорю про город, как про мужчину, — это довольно интересно», — отметила Шкирандо.

В январе ведущая Первого канала Юлия Барановская назвала Москву городом-мясорубкой.

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    Полина Кислицына
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