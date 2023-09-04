В пассажирском самолете произошло задымление во время полета

В летевшем в Бостон самолете American Airlines произошло задымление

В пассажирском лайнере авиакомпании American Airlines произошло задымление во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в самолете, летевшем из города Шарлотт (Северная Каролина) в Бостон (Массачусетс) 1 сентября. Пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета.

Посадка воздушного судна прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Отмечается, что расследованием инцидента занялись массачусетская полиция и ФБР.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и полностью сотрудничаем с правоохранительными органами в их расследовании. Безопасность и защита (пассажиров) являются нашими главными приоритетами», — заявил представитель перевозчика.

Ранее посадка самолета авиакомпании Delta Airlines, летевшего из Праги в Нью-Йорк, с отказавшим двигателем попала на видео. На кадрах видно, как сразу после вылета у воздушного судна загорелся правый двигатель и из него повалил черный дым.

