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17:30, 4 сентября 2023Путешествия

В пассажирском самолете произошло задымление во время полета

В летевшем в Бостон самолете American Airlines произошло задымление

Фото: Steve Mann / Shutterstock / Fotodom

В пассажирском лайнере авиакомпании American Airlines произошло задымление во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в самолете, летевшем из города Шарлотт (Северная Каролина) в Бостон (Массачусетс) 1 сентября. Пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета.

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Посадка воздушного судна прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Отмечается, что расследованием инцидента занялись массачусетская полиция и ФБР.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и полностью сотрудничаем с правоохранительными органами в их расследовании. Безопасность и защита (пассажиров) являются нашими главными приоритетами», — заявил представитель перевозчика.

Ранее посадка самолета авиакомпании Delta Airlines, летевшего из Праги в Нью-Йорк, с отказавшим двигателем попала на видео. На кадрах видно, как сразу после вылета у воздушного судна загорелся правый двигатель и из него повалил черный дым.

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    Фариза Бацазова
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