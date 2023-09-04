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18:43, 4 сентября 2023Ценности

Хирург раскрыл популярные у замужних россиянок пластические операции

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Хирург Тигран Алексанян раскрыл популярные у замужних россиянок пластические операции. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

По словам врача, многие женщины, находясь в подобном статусе, чаще всего прибегают к манипуляциям, действие которых направлено на коррекцию первых признаков старения. Среди них — ринопластика, удаление комков Биша, липофилинг и липосакция. Медик отметил, что в последнем случае важно не переборщить с удалением подкожно-жировой клетчатки. «В противном случае излишки кожи станут причиной возрастных заломов и неэстетичных провисаний», — объяснил Алексанян.

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Распространенной процедурой у замужних россиянок также является бьютификация, которая включает в себя подтяжку тканей, устранение морщин и складок, улучшение эластичности и тонуса кожи. «Если молодые девушки моделируют лицо, добавляя эффектные акценты, то замужние женщины все же предпочитают anti-age-стратегию. Программу коррекции определяет врач, ориентируясь на пожелания пациентки и, конечно, свой опыт и эстетический вкус», — заключил собеседник издания.

В июне пластический хирург Руслан Стражников назвал россиянкам лучшее время для пластики груди. В первую очередь специалист заявил, что если коррекция груди проводится по эстетическим соображениям, то лучше всего делать ее после рождения ребенка.

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    Мария Винар
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