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19:07, 13 июня 2023Ценности

Хирург назвал россиянкам лучшее время для пластики груди

Пластический хирург Руслан Стражников: коррекцию груди лучше делать после родов

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Руслан Стражников назвал россиянкам лучшее время для пластики груди. Его комментарий публикует РИАМО.

В первую очередь специалист заявил, что если коррекция груди проводится по эстетическим соображениям, то лучше всего делать ее после рождения ребенка. Он уточнил, что последствия беременности и кормления для формы молочных желез спрогнозировать трудно. «У некоторых женщин все изменения груди будут обратимыми, и после завершения грудного вскармливания вернется дородовая форма. А некоторым может потребоваться коррекция груди», — пояснил доктор.

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При этом эксперт добавил, что увеличить размер бюста можно и до родов, поскольку кормление ребенка грудью возможно с имплантами. Однако, по словам врача, целесообразнее проводить маммопластику (хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров молочных желез, коррекцию ареолы и сосков — прим. «Ленты.ру»), когда женщина уже столкнулась с послеродовыми проблемами с внешностью.

В заключение медик напомнил, что процедуру подтяжки и увеличения объема груди можно совместить.

Ранее в июне врач назвал россиянам опасные последствия пластики носа. Как утверждал врач, наиболее опасным видом коррекции носа является изменение формы его спинки, поскольку во время операции может начаться кровотечение. Помимо этого, существует риск повредить основание черепа, что приводит к летальному исходу.

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    Екатерина Ештокина
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