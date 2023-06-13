Врач назвал россиянам опасные последствия пластики носа

Хирург Игорь Короткий назвал повреждение черепа опасным последствием пластики носа

Доктор медицинских наук и пластический хирург Игорь Короткий назвал россиянам опасные последствия пластики носа. Соответствующую информацию публикует «Вечерняя Москва».

В первую очередь специалист объяснил, что ринопластика (общее название операций по коррекции формы носа и перегородок) может изменять кончик, спинку или перегородку носа. Как утверждает врач, наиболее опасным видом коррекции носа является изменение формы его спинки, поскольку во время операции может начаться кровотечение. Помимо этого, существует риск повредить основание черепа, что приводит к летальному исходу.

«Обычно кровотечение останавливается быстро, но никто не может дать гарантий, что не будет профузного кровотечения, которое сопровождается обильным выделением крови», — уточнил эксперт.

Помимо этого, самыми нежелательными осложнениями после операции могут быть смещение перегородки носа, отсутствие полноценного дыхания, неравномерное формирование кончика носа, а также неровная форма органа. При этом врач напомнил, что хирург обязан оценить готовность пациента к операции и отказать в пластике, если его смущает, например, психоэмоциональное состояние пациента.

В мае пластический хирург предупредил россиян о неожиданных последствиях повторной ринопластики.