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01:00, 4 сентября 2023Ценности

Плюс-сайз-модель снялась в бикини и показала способ скрыть живот с его помощью

Фото: @tatumblinncoffey

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитивного движения Татум Блинн из Южной Калифорнии, США, снялась в купальнике и показала способ скрыть с его помощью живот. Соответствующее видео появилось в TikTok.

На размещенных кадрах девушка позировала в сером бикини бренда Skims американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. При этом инфлюэнсерша распустила уложенные волнами волосы, накрасила ногти красным лаком и сделала макияж в естественной гамме.

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Американка продемонстрировала метод коррекции фигуры посредством данного предмета гардероба. Так, она надела трусы задом наперед, отметив, что таким образом на животе оказывается больше ткани, а ягодицы становятся более открытыми. «Это один из лучших лайфхаков, которые я узнала», — заявила манекенщица.

В июле плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась роликом в откровенном образе и показала целлюлит на теле. 35-летняя манекенщица позировала в белом комплекте нижнего белья, состоящем из короткого топа на широких бретелях и трусов на высокой посадке.

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    Алина Гостева
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