Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в нижнем белье показала целлюлит на теле

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит на теле на видео в нижнем белье

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась роликом в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица предстала в белом комплекте нижнего белья, состоящем из короткого топа на широких бретелях и трусов на высокой посадке. При этом она показала свою фигуру. Так, на размещенных кадрах видно, что на теле звезды присутствуют многочисленные растяжки и целлюлит.

В опубликованном видео знаменитость собрала волосы в высокий пучок и нанесла искусственный загар. Свой образ она дополнила массивными серьгами и легким макияжем.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».