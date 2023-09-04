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12:43, 4 сентября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали два дня летней погоды в сентябре

Синоптик Вильфанд: сентябрьская неделя в Москве начнется с августовской погоды

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

На текущей неделе в Москве прогнозируется очень интересная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С понедельника до середины среды жителей столицы ожидает августовская температура, до пятницы включительно — сентябрьская, после чего снова потеплеет. Прогнозом метеоролог поделился с «Лентой.ру».

В понедельник и вторник, 4 и 5 сентября, москвичей ожидают замечательные теплые дни. Температура комфортная: в столице 21-23 градуса, по области — до 24, что на 3 градуса выше нормы. При этом ночная температура постепенно приближается к осенней: в центре Москвы прогнозируется 11-13 градусов, в спальных районах — 8-10, а по области — 6-11.

Осадков не будет, потому что сейчас давление высокое, облачность переменная — солнечные лучи сглаживают эффект прохладных воздушных масс, которые перемещаются с северо-запада

Роман Вильфандсиноптик

В среду, 6 сентября, температура уже приблизится к осенней и будет выше нормы на 1 градус. Днем максимально ожидается 18-20 градусов, будет облачно, с прояснениями, возможны небольшие осадки. Ночью переменная облачность, температура — 11-13 градусов.

В четверг и пятницу намечается заметное понижение температуры. 7 сентября в Москве без осадков, переменная облачность. Ночная температура достигнет 5-10 градусов, дневная — 14-16 градусов, по области ожидается 13-18, что ниже многолетних значений примерно на 1 градус. 8 сентября примерно такой же температурный фон: 5-10 градусов ночью, днем — 11-16, кратковременный дождь.

К выходным, по словам Вильфанда, прогнозируется положительное изменение погоды. В субботу, 9 сентября, будет северный ветер, но из-за отсутствия облаков солнце прогреет подстилающую поверхность, и в послеполуденные часы температура в городе и области достигнет 16-21 градуса. В воскресенье, 10 сентября, в Москве столбик термометра приблизится к 20-градусной отметке, по области ожидается от 17 до 22.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что россияне пережили наиболее жаркий последний месяц лета за всю историю наблюдений. Так, август 2023 года стал самым теплым в России за последние 132 года.

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    Екатерина Смирная
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