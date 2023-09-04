Группа мигрантов попыталась разрушить забор на польско-белорусской границе

Белорусские мигранты попытались разрушить забор на границе с Польшей, говорится в сообщении пограничной стражи страны.

Уточняется, что граждане были настроены агрессивно. В ведомстве рассказали, что они бросали камни, кирпичи и ветки деревьев в пограничников. Погранстража также опубликовала видеоролик момента нападения.

Ранее польские военные предотвратили прорыв границы группой нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Всего пройти пытались 40 человек. У одного из них был нож, а все остальные бросали камни.