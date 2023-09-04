В СК рассказали об анализе риса с соседствующего со свалкой поля на Кубани

В СК заявили о соответствии ГОСТ риса с соседствующего со свалкой поля на Кубани

В сети распространяется информация о соседстве мусорного полигона рядом со станицей Полтавская с рисовыми полями. В публикациях утверждается, что отходы со свалки загрязняют почву и грунтовые воды, что приводит к заражению рисовых полей. Противостояние местных жителей и организатора свалки длится более двух лет. При том что полигон, действительно, находится вблизи рисовых полей, загрязнение урожая на данный момент не зафиксировано.

«В настоящий момент установлено, что по завершению сбора урожая ежегодно производится химический анализ образцов зерно-бобовых и масличных культур с целью установления их соответствия ГОСТ. С 2002 года ФГБУ "Россельхозцентр" по Астраханской области зерно-бобовых и масличных культур, при исследовании образцов данных культур установлено, что они соответствуют ГОСТам. Более того, проверяя данную информацию в медицинских учреждениях установлено, что за последние 5 лет отравлений граждан, связанных с употреблением зерновых культур, в том числе и риса, в Красноармейском районе не зарегистрировано», — сообщил следователь отдела дежурных следователей СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Момот.

В 2022 году глава Роспотребнадзора Свелтана Радионова сообщала, что мусорный полигон работает с нарушениями, но при этом не влияет на рисовые поля. «Летом специалисты ЦЛАТИ произвели отборы проб воды и донных отложений в 11 точках по периметру полигона ТКО и на некотором удалении от него. Анализы показали, что объект не влияет на качество воды в оросительных каналах рисовой системы, расположенной неподалеку», — написала она в личном Telegram-канале.

Проверка ситуации вокруг полигона продолжается. Так, прокуратура Краснодарского края изучит информация об увеличении количества онкологических заболеваний у жителей станицы Полтавской. СК России по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов было возбуждено уголовное дело. По линии СК России дело находится на контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Ситуация вокруг полигона на протяжении двух лет поднимается в региональных СМИ — в них публикуется и позиция местных жителей, уверенных в загрязнении рисовых полей, и комментарии официальных структур. На федеральном уровне тема поднимается в ситуациях, когда на нее реагируют федеральные ведомства. В соцсетях можно встретить много публикаций о ситуации в станице Полтавская, но они растянуты по времени — публикуются как материалы блогеров, которые говорят об экологической катастрофе, так и официальные комментарии ведомств.

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