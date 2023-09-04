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06:15, 4 сентября 2023Мир

Стало известно о роли переговоров Путина и Эрдогана для зерновой сделки

Переговоры Путина и Эрдогана назвали критически важными для зерновой сделки
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которые пройдут в понедельник, 4 сентября, в Сочи, станут критически важными для зерновой сделки, пишут РИА Новости.

Как рассказал источник в турецкой техделегации, будет определена ясность по дальнейшим шагам. «Как вы знаете, есть риски роста цен на зерно на мировых рынках, поэтому очень важны будут все детали, все заявления, все договоренности», — рассказал он о роли переговоров. Он назвал встречу критически важной для зерновой сделки.

Источник выразил надежду на положительный итог переговоров.

17 июля стало известно, что Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено. По словам российского лидера, речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.

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    Марина Совина
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