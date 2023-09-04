Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина

Песков: дата встречи Путина с Си Цзиньпином согласовывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата встречи Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином согласовывается. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пока не анонсируем конкретные даты. Поскольку график контактов на различных уровнях весьма и весьма насыщенный, и по линии министерств, и, конечно же, на высшем уровне, то в течение года сейчас согласовываются даты двустороннего общения», — прокомментировал Песков.

Также он добавил, что российская сторона будет своевременно информировать о готовящейся встрече лидеров двух стран.

Ранее Путин заявил, что в скором времени у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной ее темой станет развитие гуманитарных контактов между Москвой и Пекином.