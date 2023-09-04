Путин прокомментировал отношения России и Турции

Путин: отношения России и Турции успешно развиваются по всем направлениям

По итогам прошедших в Сочи переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения стран успешно развиваются по всем направлениям. Его слова приводит ТАСС.

Президент отметил, что переговоры с турецким коллегой прошли в конструктивной атмосфере. Лидеры стран обсудили все вопросы.

«Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере», — сказал он.

Путин добавил, что лидеры обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Эрдогана прошли очень конструктивно. По его словам, «произошла сверка часов».