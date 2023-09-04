Переговоры Путина с Эрдоганом начнутся в 13:00

РИА Новости: переговоры Путина с Эрдоганом в Сочи начнутся в 13:00 мск

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи начнутся в 13:00 мск. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Ожидается, что переговоры начнутся около 13.00», — сообщил собеседник агентства в администрации Эрдогана.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что переговоры Путина и Эрдогана могут стать критически важными для зерновой сделки. Собеседник агентства выразил надежду на позитивный исход переговоров.