Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 4 сентября 2023Мир

Переговоры Путина с Эрдоганом начнутся в 13:00

РИА Новости: переговоры Путина с Эрдоганом в Сочи начнутся в 13:00 мск
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи начнутся в 13:00 мск. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Ожидается, что переговоры начнутся около 13.00», — сообщил собеседник агентства в администрации Эрдогана.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что переговоры Путина и Эрдогана могут стать критически важными для зерновой сделки. Собеседник агентства выразил надежду на позитивный исход переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

    ФСБ задержала члена украинского нацбатальона в Херсонской области

    Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

    Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

    В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

    Одна из моделей Lada подорожала

    Показан увеличивающий риск ожирения механизм

    Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

    Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости