Редчайшие рыбы принесли рыбаку 6,4 миллиона рублей

В Индии рыбак выловил девять рыб Telia Bhola и продал их за 5,5 миллиона рупий

В Индии рыбак поймал редчайших рыб, продал их и разбогател. Об этом сообщает Kalinga TV.

Девять рыб, которых местные жители называют Telia Bhola, были выловлены в море у индийского города Дигха, штат Западная Бенгалия. Каждая особь весила от 20 до 25 килограммов.

Продажа улова принесла рыбаку 5,5 миллиона рупий (6,4 миллиона рублей). Отмечается, что перед тем, как все рыбы были распроданы, на них приехало посмотреть большое число местных жителей.

Рыбы Telia Bhola очень ценятся в традиционной восточной медицине. Ее кишечник используется для изготовления снадобий, а жаберная мембрана легко растворяется в воде, поэтому ее активно покупают фармацевтические компании.

Ранее сообщалось, что житель США поймал алеутского морского окуня огромных размеров и поставил новый рекорд. Длина рыбы составляла 106 сантиметров, а вес превышал 19 килограммов.