Песков высказался об участии Путина в G20

Песков заявил, что решение о формате участия Путина в G20 пока не принято

Решение о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индии пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока точно там на месте будет министр иностранных дел [России Сергей Лавров], а что касается "президентского угла", то пока решение еще не принято», — ответил он на вопрос журналистов, примет ли Путин участие в мероприятии в каком-либо формате.

В августе в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогу телефонного разговора с Путиным сообщили, что Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии вместо российского лидера. При этом Моди поблагодарил российского президента за содействие инициативам в формате G20, а также заявил о понимании его решения.

Ранее Путин принял участие в саммите БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, в дистанционном формате. Такое решение было принято на фоне выдачи в марте 2023 года Международным уголовным судом ордера на «арест» президента России.

Встреча глав государств в рамках «Группы двадцати» пройдет 1 декабря 2023 года в Индии, в городе Нью-Дели. Председательство Индии в G20 началось с 1 декабря 2022 года. В рамках мероприятий объединения Нью-Дели намерен провести более 200 встреч в 55 различных местах по всей стране, чтобы продемонстрировать ее культурное наследие.