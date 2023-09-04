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11:07, 4 сентября 2023Бывший СССР

Эксперт объяснил отставку главы Минобороны Украины

Коротченко: отставка Резникова связана с провалом украинского контрнаступления

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отставка Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины объясняется несколькими причинами, в частности — провалом контрнаступления. Об этом заявил эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Во-первых, это неудача украинского контрнаступления. Во-вторых, его неэффективность на посту министра обороны Украины. Третье — это стремление [президента Украины Владимира] Зеленского усилить вокруг себя людей, которые бы отличались большей жесткостью и большей бескомпромиссностью», — сказал эксперт.

Коротченко добавил, что стремление президента Украины найти более компетентного человека на роль министра обороны может быть связано с совещанием в Рамштайне, где будет планироваться осенне-зимняя кампания 2023 года и весенне-летняя 2024 года.

Ранее стало известно о подаче Резниковым заявления об отставке. «Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» — написал он.

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    Алевтина Запольская
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