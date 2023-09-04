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10:00, 4 сентября 2023Бывший СССР

Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

Министр обороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» — написал Резников.

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1 сентября 2023

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение сменить министра обороны страны. Вместо Алексея Резникова этот пост займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По мнению политолога Юрия Светова, замену министра украинские власти согласовали с Вашингтоном. Он напомнил, что в адрес Резникова и Минобороны давно были слышны обвинения в коррупции.

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    Алевтина Запольская
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