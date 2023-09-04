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04:52, 4 сентября 2023Россия

Политолог заявил об участии США в назначении нового министра обороны Украины

Политолог Светов: США согласовали Умерова на пост министра обороны Украины
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Murad Sezer / Reuters

Политолог Юрий Светов заявил, что кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова согласовали США. Об этом он высказался в беседе с РЕН ТВ.

Светов заявил об участии США в выборе нового министра обороны Украины и назвал Умерова политическим назначенцем. «Надо понимать, что министр обороны на Украине уже не занимается непосредственно боевыми действиями, он занимается политикой, согласованиями, договоренностями различными», — отметил он.

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Политолог добавил, что против представителей Минобороны Украины и самого Резникова давно были слышны обвинения в коррупции при закупках оборудования и боеприпасов. При этом Умерова он назвал «достаточно символической фигурой».

«Это назначение согласовано с американцами и гарантирует продолжение кураторства со стороны американских военных украинского Минобороны», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Резникова. На этой должности Резникова заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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    Марина Совина
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