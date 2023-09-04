Политолог заявил об участии США в назначении нового министра обороны Украины

Политолог Светов: США согласовали Умерова на пост министра обороны Украины

Политолог Юрий Светов заявил, что кандидатуру главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова согласовали США. Об этом он высказался в беседе с РЕН ТВ.

Светов заявил об участии США в выборе нового министра обороны Украины и назвал Умерова политическим назначенцем. «Надо понимать, что министр обороны на Украине уже не занимается непосредственно боевыми действиями, он занимается политикой, согласованиями, договоренностями различными», — отметил он.

Политолог добавил, что против представителей Минобороны Украины и самого Резникова давно были слышны обвинения в коррупции при закупках оборудования и боеприпасов. При этом Умерова он назвал «достаточно символической фигурой».

«Это назначение согласовано с американцами и гарантирует продолжение кураторства со стороны американских военных украинского Минобороны», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Резникова. На этой должности Резникова заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.