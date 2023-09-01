Главный разведчик Украины призвал перенести военные действия в Россию. Как на это отреагирует Запад?

Глава ГУР Украины Буданов призвал перенести военные на территорию России

Украина должна перенести военные действия на территорию России. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал Буданов.

Тем самым главный разведчик не согласился с позицией президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что Киеву невыгодно переносить военные действия на российскую территорию из-за риска остаться без поддержки западных стран, поэтому Киев никогда не рассматривал такие планы.

Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни Владимир Зеленский президент Украины

Непостоянство Зеленского

Однако до недавнего времени президент Украины высказывал противоположную позицию по этому вопросу. В начале августа президент Украины заявил о подготовке ударов по российским территориям. Тогда он заслушал отчет Буданова и пригрозил, что последствия действий украинской стороны станут серьезными и ощутимыми.

Спустя несколько дней глава государства поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за совершение ударов по российской территории.

Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно Владимир Зеленский президент Украины

Накануне этого секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил участие Киева в двух атаках на Крымский мост, неприкосновенность которого украинские власти ставят под сомнение.

В середине августа Зеленский сообщил о готовности «обменять Белгород» на членство в НАТО. Таким образом президент продемонстрировал, что Киев не согласен становиться членом альянса в обмен на территории Украины. А уже в конце месяца Зеленский похвалился нанесением Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара при помощи дальнобойного оружия, которое преодолело расстояние в 700 километров и теоретически может достичь территории РФ.

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что у Зеленского, «видимо, случилась передозировка». Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал заявление украинского лидера бахвальством и «попыткой сохранить мину при плохой игре».

Реакция и роль Запада

На Западе давно предупреждали Киев о недопустимости нанесения ударов по российской территории. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в марте объяснил, что это чревато началом третьей мировой войны. Тогда же он пообещал, что Украина не станет использовать истребители F-16 для ударов по российским объектам.

Власти Германии попросили производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину. Ракеты не поставлены до сих пор, и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уже заявил, что Берлин не желает поставлять ракеты из-за страха перед Россией.

Обеспокоенность ударами ВСУ по территории России выразили в ООН. Заместитель генсека организации Розмари ДиКарло подчеркнула, что атаки в отношении гражданских лиц и инфраструктуры, где бы они ни происходили, строго запрещены международным правом.

При этом украинское командование не согласно подчиняться требованиям и предупреждениям западных стран. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская сторона сама должна решать, при каких условиях может применять то или иное оружие, но из-за страха Запада не может этого делать.

Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Валерий Залужный главнокомандующий Вооруженными силами Украины

Американский журналист 19FortyFive Роберт Фарли предупредил, что Киеву не стоит злоупотреблять ударами по российским объектам, потому что таким образом ВСУ могут лишиться западной помощи. «Удары по гражданским объектам могут подорвать поддержку Киева со стороны Запада», — указал журналист.

В то же время издание The Economist сообщило, что западные партнеры Киева информируют операторов беспилотников ВСУ, атакующих территорию России, о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО).