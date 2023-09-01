Глава ГУР Украины призвал перенести боевые действия на территорию России

Глава ГУР Украины Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

Боевые действия должны быть перенесены на российскую территорию, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, тем самым не согласившись с президентом республики Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал Буданов.

Ранее Зеленский выразил благодарность Службе безопасности Украины за «возвращение» конфликта в Россию. Позже он заявил, что Киев не желает переносить конфликт на российскую территорию. По его словам, Украина никогда не преследовала такую цель.