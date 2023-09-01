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14:11, 1 сентября 2023Бывший СССР

Глава ГУР Украины призвал перенести боевые действия на территорию России

Глава ГУР Украины Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Боевые действия должны быть перенесены на российскую территорию, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, тем самым не согласившись с президентом республики Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал Буданов.

Ранее Зеленский выразил благодарность Службе безопасности Украины за «возвращение» конфликта в Россию. Позже он заявил, что Киев не желает переносить конфликт на российскую территорию. По его словам, Украина никогда не преследовала такую цель.

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    Алевтина Запольская
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