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19:51, 4 августа 2023Бывший СССР

Зеленский поблагодарил СБУ за «возвращение» конфликта в Россию

Президент Украины Зеленский поблагодарил СБУ за «возвращение» конфликта в Россию
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности страны (СБУ) за «возвращение» конфликта в Россию. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно», — высказался он и добавил, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка. Зеленский не стал раскрывать его содержание.

3 августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил участие СБУ в двух атаках на Крымский мост. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры. Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СБУ писало, что атака на Крымский мост была спецоперацией украинской Службы безопасности и Военно-морских сил.

Позднее Малюк признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. По его словам, это была одна из «реализаций» СБУ.

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    Кристина Есикова
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