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15:03, 7 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о нежелании Украины переносить конфликт в Россию

Зеленский заявил о нежелании Украины переносить конфликт на территорию России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает переносить конфликт на российскую территорию. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский выразил благодарность Службе безопасности Украины (СБУ) за «возвращение» конфликта в Россию. «Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно», — заявлял президент страны.

3 августа в Совете национальной безопасности (СНБО) Украины подтвердили причастность СБУ к двум атакам на Крымский мост. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры.

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    Кристина Есикова
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