Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Украины в НАТО. В России его сочли играющим в КВН придурком

Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство Киева в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности распоряжаться российскими территориями. Об этом он заявил на брифинге в Дании, куда приехал с визитом 20 августа, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Таким образом Зеленский ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Украине членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.

Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО Владимир Зеленский президент Украины

В России резко отреагировали на слова Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над идеей Зеленского. Она отметила, что у украинского лидера, «видимо, случилась передозировка».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев и вовсе назвал Зеленского «придурком, который все еще считает, что играет в КВН». Он указал, что даже премьер-министр Дании Метте Фредериксен не поняла шутку из уст президента Украины.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что Зеленский подобными высказываниями стремится сохранить мину при плохой игре. «Это просто бахвальство. Территории утрачены, война проиграна», — отметил парламентарий.

В НАТО увидели желание «продать» Украину

Ранее обозреватель Advance Д. Марьянович допустил, что НАТО может принудить Зеленского пойти на мирные переговоры. Такой намек он увидел в заявлении представителя альянса Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины. «Если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России», — утверждает журналист.

20 августа обозреватель газеты Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп признал, что НАТО утратила веру в победу Украины над Россией и намерена «продать» ее. По его словам, представитель НАТО Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия не сможет вести боевые действия дальше, если ей не будут помогать страны-союзники НАТО. Он отметил, что Киев полностью зависим от Вашингтона, и если НАТО перестанет спонсировать Киев, то страна «исчезнет за несколько недель». По срокам он определил, что подобный провал для Украины может произойти примерно через две недели после прекращения поддержки НАТО.