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04:43, 20 августа 2023Мир

В Британии признали потерю НАТО веры в победу Украины

Telegraph: НАТО утратила веру в победу Украины и хочет «продать ее подешевле»

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Обозреватель газеты Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп признал, что НАТО утратила веру в победу Украины над Россией и намерена «продать» ее.

«Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО», — рассказал он.

Кемп считает, что слова Йенсена отражают реальные намерения западных стран в отношение Украины, которую они хотят «продать подешевле» и как можно скорее.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что ведомство может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине.

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    Марина Совина
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