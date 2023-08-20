WP: Пентагон может столкнуться с проблемами из-за поставок вооружения Украине

Пентагон может столкнуться с проблемами при пополнении запасов боеприпасов, опустевших из-за военной помощи Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американском министерстве.

Ведомство предупредило о последствиях поставок вооружения Украине. Как указал один из источников, стоящие перед Минобороны США задачи не ограничиваются ускорением производства в краткосрочной перспективе. Газета пишет, что чтобы у США были не только адекватные запасы, но и адекватная производственная и промышленная база, Пентагон должен иметь закупки на более высоком уровне.

«Мы хотим гарантировать, что сможем удерживать внимание правительства, союзников и партнеров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения», — подчеркнул второй источник в Пентагоне. В издании уверены, что проблемой Вашингтона может стать и нехватка основных материалов, требуемых для производства вооружений.

Ранее издание Asia Times заявило, что оружие НАТО используется для атак на Россию, несмотря на обещания Пентагона.