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08:11, 2 августа 2023Мир

Пентагон обвинили в нарушении обещаний на Украине

Asia Times: оружие НАТО используется для атак на РФ, несмотря на обещания США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Al Drago / Reuters

Оружие НАТО используется для атак на Россию, несмотря на обещания Пентагона, пишет издание Asia Times.

Автор статьи напомнил, что по заявлению США, американское оружие не будет применяться против Москвы, однако это утверждение — ложь. Вооруженные силы Украины располагают американскими беспилотниками, ракетами и кассетными боеприпасами, указал он.

«Американские беспилотники и крылатые ракеты, такие как HIMARS, плюс кассетные боеприпасы, поставляемые Соединенными Штатами, ежедневно используются Украиной», — обвинил он Пентагон в нарушении обещаний. Автор считает, что урегулирование конфликта на Украине становится все более невозможным.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.

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    Марина Совина
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