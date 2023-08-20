В Совфеде оценили слова Зеленского об обмене Белгорода

Сенатор Цеков назвал бахвальством слова Зеленского о Белгороде

Глава Украины Владимир Зеленский стремится сохранить мину при плохой игре, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Таким образом сенатор прокомментировал слова украинского лидера о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. «Это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре. Территории утрачены, война проиграна», — отметил Цеков.

Он также высказался о встречах Зеленского с лидерами западных стран с целью «выпросить вооружения и деньги». По мнению сенатора, такие переговоры и пресс-конференции европейских политиков демонстрируют «убогость и упадок Европы».

Ранее украинский президент заявил, что Киев готов обменять Белгород на членство в НАТО. Так он отреагировал на заявление директора личного аппарата генсека альянса Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Украине членства в ответ на согласие уступить России утраченные территории.