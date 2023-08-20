Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:55, 20 августа 2023Россия

В Совфеде оценили слова Зеленского об обмене Белгорода

Сенатор Цеков назвал бахвальством слова Зеленского о Белгороде
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский стремится сохранить мину при плохой игре, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Таким образом сенатор прокомментировал слова украинского лидера о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. «Это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре. Территории утрачены, война проиграна», — отметил Цеков.

Он также высказался о встречах Зеленского с лидерами западных стран с целью «выпросить вооружения и деньги». По мнению сенатора, такие переговоры и пресс-конференции европейских политиков демонстрируют «убогость и упадок Европы».

Ранее украинский президент заявил, что Киев готов обменять Белгород на членство в НАТО. Так он отреагировал на заявление директора личного аппарата генсека альянса Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Украине членства в ответ на согласие уступить России утраченные территории.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова отреагировала на слова Зеленского о Белгороде и НАТО

    В Совфеде оценили слова Зеленского об обмене Белгорода

    Зеленского назвали играющим в КВН придурком

    Полковник сравнил F-16 и российские самолеты

    На Украине обвинили Зеленского в неспособности защитить страну

    Загитова ответила на вопрос о личной жизни

    Последствия жесткой аварии на северо-востоке Москвы попали на видео

    Появилось видео момента ДТП с Ладой Дэнс

    Кадыров заявил об успехах спецназа «Ахмат» на Клещеевском направлении

    В США Зеленского обвинили в смерти 400 тысяч украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости