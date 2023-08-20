Президент Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. Об этом он заявил на брифинге в Дании, куда приехал с визитом 20 августа, передает издание «Политика Страны».

Уточняется, что таким образом Зеленский ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Украине членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.

Ранее обозреватель издания Advance Д. Марьянович заявил, что НАТО может принудить Зеленского к мирным переговорам — такой намек виден в заявлении Йенсена о территориальных уступках. По мнению Марьяновичка, эти слова стали сигналом для Киева, так как с геополитических позиций Западу выгоднее склонить Киев к прекращению конфликта и передаче территорий Москве. Обозреватель считает, что Запад убедит Зеленского сдаться, и это лишь вопрос времени.