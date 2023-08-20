Advance: НАТО принудит Зеленского сдаться после провала контрнаступления

НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры. Такой намек виден в заявлении представителя альянса Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины. Об этом написал обозреватель Advance Д. Марьянович.

Обозреватель считает заявление Йенсена сигналом для Киева. «На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России», — утверждает журналист.

По словам Марьяновича, в ходе контрнаступления украинцам не удалось пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории. Обозреватель утверждает, что Запад принудит Зеленского сдаться, отмечая, что это лишь вопрос времени. Марьянович заключил, что таким образом Запад хочет закончить вооруженный конфликт.

Ранее обозреватель газеты Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп признал, что НАТО утратила веру в победу Украины над Россией и намерена «продать» ее. По его словам, представитель НАТО Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО.