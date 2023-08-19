Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не готовы к боевым действиям без поддержки НАТО

Украинская армия не сможет вести боевые действия дальше, если ей не будут помогать страны-союзники НАТО. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что сегодня «Киев полностью зависим от Вашингтона». Джонсон счел, что если НАТО перестанет помогать Украине в финансовом плане, то в целом страна «исчезнет за несколько недель». По срокам он определил, что подобный провал для Украины может произойти примерно через две недели после прекращения поддержки НАТО.

Бывший аналитик ЦРУ также предположил, что положение ВСУ на фронте, даже несмотря на сегодняшнюю помощь со стороны Белого дома, все равно продолжит ухудшаться. Украинские войска понесли слишком большие потери, и Киев не сможет их восполнить в полной мере, заявил специалист. Кроме того, боеприпасы постепенно заканчиваются на складах союзников, а техники и танков, которые Североатлантический альянс может передать ВСУ, не хватает.

Недавно бывший аналитик ЦРУ заявил о скорой сдаче Киева. В тот момент Джонсон отмечал, что провал ВСУ на поле боя приведет к прекращению военной помощи со стороны Запада. После этого киевским властям ничего не останется, кроме как прекратить воевать и сдаться.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет выйти из конфликта живым, счел бывший аналитик ЦРУ. Джонсон объяснил, что на фоне действий ВСУ, которые не увенчались успехом на фронте, западные союзники все чаще негативно высказываются о властях Киева.